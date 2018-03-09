Что случилось этой ночью: пятница, 9 марта

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном. Приглашение северокорейского лидера президенту США передала делегация Южной Кореи, которая до этого побывала с визитом в Пхеньяне. Встреча может состояться до мая: лидер КНДР говорит, что хочет провести ее "как можно скорее", а президенту США не терпится убедиться, что Ким Чен Ын отказался от своих ядерных амбиций.

- Трамп подписал указ о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Нововведения должны вступить в силу через 15 дней. Исключения сделали для Канады и Мексики, с которыми еще ведутся переговоры по НАФТА. ЕС настоятельно просит сделать исключения и для него.

- Петербургский "Зенит" уступил немецкому "Лейпцигу", а московский "Локомотив" - мадридскому "Атлетико" в матчах 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.