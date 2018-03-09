Генпрокурор Украины подтвердил задержание посредника по обмену пленными в Донбассе

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил задержание на линии разграничения в Донбассе руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, сообщил "112.Украина".

"В комментарии к посту волонтера Мирослава Гая относительно Рубана генпрокурор написал: "Это не случайное задержание", добавив, что уверен в этом на 100%", - говорится в сообщении на сайте канала.

Как сообщил Гай, Рубан был задержан пограничниками в 9:15 на пункте пропуска "Майорск", когда пытался перевезти арсенал оружия с неподконтрольной Киеву территории. По информации волонтера, задержанного передали в СБУ.

"Рубан незаконно присвоил себе звание генерала и занимался внедрением агентов ФСБ в Украину под видом пленных. Для этого ему была отведена роль переговорщика", - написал Гай в своем фейбуке.

Кроме того, 8 марта по месту жительства супруги Рубана был проведен обыск. "Искали какие-то рукописи и средства связи", - сказано в сообщении "112.Украина".