Около 200 активистов собрались в Киеве на митинг за отставку действующей власти

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Около 200 человек проводят митинг в пятницу утром в парке Тараса Шевченко в центре Киева, требуя отставки действующей украинской власти.

Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", у подножия памятника Тарасу Шевченко активисты движения "Рух новых сил", лидером которого является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, развернули баннеры с требованием импичмента президента, отставки генпрокурора и создания Антикоррупционного суда.

Среди митингующих - представители ветеранских организаций в камуфляжной форме, а также националисты с государственными флагами Украины.

Все желающие имеют возможность озвучить свою позицию с помощью микрофона, который установлен у подножия памятника.

Собравшиеся ожидают главу государства Петра Порошенко, который традиционно в день рождения Великого Кобзаря возлагает цветы к его памятнику.

На территории, прилегающей к парку, наблюдается значительное количество полицейских. С четырех сторон парка установлены рамки металлоискателей, у всех желающих пройти в парк требуют документы сотрудники управления Государственной охраны.

Обстановка в парке и вокруг него спокойная.

Как сообщалось, 3 марта в палаточном городке под Радой в Киеве произошли столкновения между митингующими, в основном сторонниками Михаила Саакашвили и правоохранителями. Полиция очистила палаточный городок от протестующих.

Ранее 18 февраля в Киеве прошел марш, организованный также партией "Рух новых сил", на состоявшемся митинге в городе приняли резолюцию, в которой потребовали отставки Петра Порошенко. Сам Саакашвили, находящийся в Нидерландах, пообещал тогда активистам кандидата в президенты "от народа". Позже Саакашвили пообещал "совсем скоро" вернуться на Украину.