Состояние потерпевшего бедствие в Финском заливе сухогруза стабильное

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Состояние грузового судна, потерпевшего бедствие вблизи острова Гогланд в Финском заливе, стабильное, сообщила финская береговая охрана в твиттере в пятницу утром.

Течь на грузовом судне Glory Hongkong, открывшаяся в четверг, контролируется с помощью насосов. Фирма-владелец судна ведет переговоры о его буксировке.

Помощь 22 членам экипажа в ночь на пятницу оказали финская береговая охрана и спасательная служба Кюменлааксо.

"На данный момент компания-владелец судна изучает вопрос о возможности буксировки. После этого оно будет взято на буксир. По имеющимся сейчас данным, оно будет доставлено, скорее всего, в Таллин. О времени пока еще неизвестно", - рассказал в пятницу газете Ilta-Sanomat руководитель спасательного центра Погранохраны Финляндии Пекка Лехтонен (Pekka Lehtonen).

По информации Пограничной охраны Финляндии, в машинное отделение судна попала вода, однако угрозы затопления нет. Течь удалось устранить, однако собственными силами судно передвигаться не может. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано. К судну на помощь вышли финские пограничный корабль Tursas и ледокол Nordica, а также пограничный катер Эстонии.

Как сообщалось, сухогруз, следовавший под флагом Панамы в Санкт-Петербург, подал сигнал бедствия, находясь в международных водах к западу от шведского острова Готланд в Балтийском море. На борту находятся 22 моряка, угрозы их жизни нет.