15 машин гумконвоя попытаются отправить в Восточную Гуту 9 марта

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Планировавшийся на четверг конвой международных гуманитарных организаций, как ожидается, отправится в Восточную Гуту в пятницу, сообщил журналистам представитель центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Владимир Золотухин.

"В ночь на пятницу было принято решение о заходе конвоя из 15 автомобилей международных гуманитарных организаций в Восточную Гуту. Акция пройдет при поддержке российского центра по примирению враждующих сторон", - сказал он.

Ранее акция по отправке в Восточную Гуту 15 автомобилей с продуктами питания и медикаментами была отменена в связи с участившимися обстрелами со стороны боевиков.

Одиннадцатая гуманитарная пауза началась в Восточной Гуте в пятницу в 9:00 по местному времени (10:00 по Москве) сразу по двум коридорам - один пункт пропуска, как и прежде, действует в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин. Второй, южный выход, начал работу в населенном пункте Млеха.

Предыдущая гуманитарная акция при поддержке ЦПВС состоялась в понедельник - тогда конвой из 45 грузовиков и мобильного госпиталя доставил 247 тонн гуманитарного груза в город Дума. По итогам акции боевики выпустили 13 мирных жителей, пятеро из которых дети.

Накануне Золотухин сообщал, что боевики обстреляли колонну, в которой 300 семей направлялись к южному выходу из Гуты, в населенный пункт Млеха. Сгорело три автомобиля, информация о пострадавших уточняется.

В Восточной Гуте действуют несколько группировок боевиков. Они нарушают договоренности о прекращении огня, во время которого мирные жители должны эвакуироваться из зоны боевых действий.