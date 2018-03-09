15 автомобилей гуманитарного конвоя добрались до Восточной Гуты

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Конвой из 15 автомобилей международных гуманитарных организаций, вышедший в пятницу утром из пункта пропуска в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин, достиг района Восточная Гута, сообщил журналистам представитель ЦПВС генерал-майор Владимир Золотухин.

"По нашей информации, конвой достиг места назначения, началась разгрузка грузовиков", - сказал он.

Кроме того, по завершению акции к пункту пропуска вместе с конвоем могут прибыть жители Восточной Гуты. "Мы также ожидаем выхода по гуманитарному коридору нескольких десятков мирных жителей и боевиков с семьями, которым ранее было предложено покинуть район", - отметил генерал-майор.

Ранее Золотухин сообщил, что планировавшийся на четверг конвой международных гуманитарных организаций было решено отправить в Гуту в пятницу.

Одиннадцатая гуманитарная пауза началась в Восточной Гуте в пятницу в 9:00 по местному времени (10:00 по Москве) сразу по двум коридорам - один пункт пропуска, как и прежде, действует в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин. Второй, южный выход, начал работу в населенном пункте Млеха.

Предыдущая гуманитарная акция при поддержке ЦПВС состоялась в понедельник - тогда конвой из 45 грузовиков и мобильного госпиталя доставил 247 тонн гуманитарного груза в город Дума. По итогам акции боевики выпустили 13 мирных жителей, пятеро из которых дети.

В Восточной Гуте действуют несколько группировок боевиков. Они нарушают договоренности о прекращении огня, во время которого мирные жители должны эвакуироваться из зоны боевых действий.