The WSJ узнала о планах Toys ’R’ Us закрыть все магазины в США

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Американская Toys 'R' Us, владелец крупнейшей в США сети магазинов игрушек, может закрыть все магазины в стране и отказаться от попыток реструктуризации, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

В сентябре 2017 года Toys 'R' Us обратилась в суд за защитой от кредиторов в соответствии с главой 11 американского Кодекса о банкротстве, рассчитывая реструктуризировать долг в размере $5 млрд, а также реорганизовать операции.

В январе компания сообщила, что закроет 182 магазина в США, или 20% ее сети торговых точек в стране.

Однако теперь Toys 'R' Us оценивает возможность полной ликвидации американской сети магазинов, отмечают источники.

По их словам, компания может объявить о дальнейших действиях в понедельник в ходе судебных слушаний по делу о банкротстве. Решение о том, какая часть магазинов будет закрыта, зависит от размера требований кредиторов, говорят источники.

План ликвидации американских операций является лишь одним из рассматриваемых компанией сценариев - на нем настаивает часть кредиторов Toys 'R' Us. В то же время некоторые из кредиторов хотели бы найти решение, которое позволило бы компании продолжать операции.

Годовая выручка Toys 'R' Us превышает $11 млрд, однако в связи с высокими процентными выплатами по долгу компания не получает прибыли с 2013 финансового года.

Компания является частной с 2005 года, когда она была выкуплена фондами прямых инвестиций Vornado Realty Trust, Bain Capital и KKR & Co.

Компания является оператором магазинов Toys 'R' Us и Babies "R" Us в США, а также работает еще более чем в 30 странах и юрисдикциях. Кроме того, она продает товары через сайты электронной коммерции Toysrus.com и Babiesrus.com.