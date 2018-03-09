Киев заподозрил посредника в освобождении пленных в подготовке нападений на политиков

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Шевченковский райсуд Киева в пятницу избирает меру пресечения руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, задержанному накануне с арсеналом оружия, передает корреспондент "Интерфакса-Украина".

"Рубана ... подозревают в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства", - заявил судья.

Согласно документу, Рубана обвиняют в подготовке террористического акта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей.

Кроме того, согласно тексту, Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".

Как сообщалось, 8 марта на КПВВ в Донбассе с арсеналом оружия был задержан руководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубан. Он вез оружие в подконтрольную Киеву часть Украины.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, комментируя произошедшее, отметил, что это "не случайное задержание", а также заверил, что "никаких освобождений не будет".

По информации СМИ, Рубану было предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению) и ч. 3 ст. 258 (террористический акт).