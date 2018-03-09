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Военные РФ снова заявили о невозможности людям покинуть Гуту из-за боевиков

Есть обновление от 16:30

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Сирийские военные фиксируют большое скопление мирных жителей Восточной Гуты в районах, прилегающих к южному гуманитарному коридору в населенном пункте Млеха, сообщил журналистам в пятницу представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

"Сирийскими властями на юге Восточной Гуты открыт дополнительный пункт пропуска в направлении Джисрейн - Млеха. В прилегающих к нему районах фиксируется большое скопление мирных жителей, желающих выйти из зоны деэскалации", - сказал он.

Вместе с тем, по словам Золотухина, незаконные вооруженные формирования не дают возможности населению покинуть анклав. Огонь по мирным жителям вблизи оборудованных пунктов пропуска ведется, в том числе, и во время гуманитарных пауз. Имеются погибшие и раненые, их количество в настоящее время установить не удается в связи с непрекращающимся огнем боевиков.

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С 9 до 14 часов по местному времени введена в действие одиннадцатая гуманитарная пауза для обеспечения выхода мирного населения через гуманитарный коридор, который также открыт для боевиков с их семьями, которым гарантируется безопасность, предоставление транспорта и охраны по всему маршруту движения.

Ранее Золотухин сообщал, что конвой из 15 автомобилей международных гуманитарных организаций, вышедший в пятницу утром из пункта пропуска в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин, достиг района Восточная Гута.

В Восточной Гуте действуют несколько группировок боевиков. Они нарушают договоренности о прекращении огня, во время которого мирные жители должны эвакуироваться из зоны боевых действий.

Теги: Сирия, Восточна Гута
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