Число жертв взрыва в Кабуле выросло до девяти человек

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - По меньшей мере девять человек погибли в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, который был устроен террористом-смертником, передает в пятницу агентство Associated Press.

Среди жертв теракта числится один сотрудник местных правоохранительных органов. Еще не менее 18 человек получили ранения.

Ранее сообщалось о семи жертвах и семи пострадавших.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ), отмечает AP.

Взрыв прогремел во время проведения мероприятия, приуроченного к годовщине смерти Абдула Али Мазари - бывшего лидера афганских шиитов. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, когда его остановили для проверки местные сотрудники полиции.