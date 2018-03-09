На Аляске зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксирован на территории полуострова Аляска в 301 км к юго-западу от Анкориджа, сообщает Алтае-Саянский филиал единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 10:32 по Москве в пятницу землетрясения имел координаты 59.93 градуса северной широты и -154.08 градуса западной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".