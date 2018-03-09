На Аляске зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6

Возможно, закрыты будут не все магазины, точное количество зависит от требований кредиторов Подробнее

The WSJ узнала о планах Toys 'R' Us закрыть все магазины в США

Владимира Рубана задержали накануне, его подозревают в подготовке нападений на политических лидеров Украины Подробнее

В Киеве суд арестовал посредника в освобождении пленных в Донбассе на два месяца

Экс-сотрудник ГРУ после эмиграции сообщал об особенностях работы российских спецслужб Подробнее

The FT узнала о работе Скрипаля на Запад после отъезда из России

8 марта 17:55

Беженцы и журналисты попали под обстрел в Восточной Гуте

По данным российских военных, боевики открыли огонь по колонне, в которой 300 семей направлялись к выходу из Гуты Подробнее

8 марта 13:26

В МВД Великобритании заявили о наличии плана ответа на атаку против Скрипаля

Британский министр сообщила, что он может быть введен в действие после того, как станут известны все факты Подробнее

8 марта 10:21

В Киеве из гранатомета расстреляли ресторан

Как рассказали в полиции, никто в результате инцидента не пострадал Подробнее

8 марта 07:24

Пекин пообещал ответить в случае объявления США торговой войны