Обстрел боевиками пункта пропуска в Восточной Гуте обошелся без жертв

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Боевики обстреляли пункт пропуска в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин в Сирии из зенитных установок, жертв и пострадавших удалось избежать.

В ожидании гуманитарного конвоя на пункте пропуска собрались сотни человек - сирийских военных, представителей центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), российских и иностранных журналистов.

По оценке сирийских военных, стрельба велась из скорострельных зенитных орудий большого калибра. "Примерно через полчаса после закрытия гуманитарного коридора в Восточной Гуте пункт пропуска Мухайям Аль-Вафедин подвергся обстрелу боевиков. По предварительным данным, стрельба велась из зенитных орудий с дистанционным взрывателем. Жертв и пострадавших удалось избежать", - сообщил журналистам представитель ЦПВС генерал-майор Владимир Золотухин.

Ранее он сообщал, что конвой из 15 автомобилей международных гуманитарных организаций, вышедший в пятницу утром из пункта пропуска в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин, достиг района Восточная Гута.

Накануне, по словам генерал-майора, боевики обстреляли колонну, в которой 300 семей направлялись к южному выходу из Гуты, в населенный пункт Млеха, сгорело три автомобиля.

В Восточной Гуте действуют несколько группировок боевиков. Они нарушают договоренности о прекращении огня, во время которого мирные жители должны эвакуироваться из зоны боевых действий.