The FT узнала о работе Скрипаля на Запад после отъезда из России

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль работал на западные спецслужбы после того, как покинул Россию в 2010 году, сообщает британское издание The Financial Times со ссылкой на нескольких неназванных представителей британских сил безопасности.

"Иностранные спецслужбы проявили к нему интерес, когда он был освобожден в результате обмена разведчиками (между РФ и США - ИФ). Он был полезен для них в течение недолгого периода времени", - приводит издание слова одного из источников.

"Это (получаемая информация от Скрипаля - ИФ) касалась российских приоритетов - как именно они внедряются на Запад, как вербуют людей и как действуют в рамках контрразведки", - заявил The FT второй неназванный источник.

При этом еще один источник уточнил, что для западных спецслужб характерно использование в своих интересах таких бывших агентов, как Скрипаль.

Издание напоминает, что дочь Скрипаля Юлия, которая также пострадала в результате инцидента в Солсбери, заявляла, что ее отец читает лекции, однако не называла дополнительных деталей.

5 марта сотрудники полиции объявили, что накануне близ одного из торговых центров от неизвестного опасного вещества пострадали два человека.

Позднее британские СМИ назвали их имена - это экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в больницу. Пострадал также полицейский, первым прибывший на место происшествия.

Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.