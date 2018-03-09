Администрация Трампа назвала условия его встречи с Ким Чем Ыном

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не намерен делать какие-либо уступки КНДР, а также проводить встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, пока не увидит конкретных действий со его стороны.

"США будут продолжать политику максимального давления, мы не будем делать никаких уступок. Мы не будем двигаться дальше, пока не увидим конкретных и подтвержденных действий со стороны Северной Кореи. Мы также действуем с позиции силы", - заявила журналистам официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Она также добавила, что США "не собираются проводить эту встречу, пока не увидят конкретных действий со стороны КНДР".

На вопрос журналиста о том, как именно США "увидят конкретные действия", Сандерс ответила: "это будет определено Советом национальной безопасности и разведсообществом".

По словам пресс-секретаря Белого дома, Трамп "надеется, что США смогут добиться дальнейшего прогресса".

"Мы знаем, что политика максимального давления, безусловно, эффективна. Мы не собираемся отступать, чтобы что-то изменить. Мы собираемся продолжить работу в данном направлении", - заявила она.

Сандерс также отметила, что США "постоянно общаются с лидерами по всему миру" по данному вопросу. "Вчера вечером и сегодня президент провел беседы с несколькими мировыми лидерами и партнерами. Мы будем продолжать работать с нашими союзниками и партнерами", - сообщила она.