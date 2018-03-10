Неизвестный захватил заложников в Калифорнии

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Вооруженный мужчина захватил заложников в доме ветеранов Напа Вэлли, на севере штата Калифорния, сообщило агентство Associated Press.

В пятницу днем на территории рядом с домом ветеранов проходило собрание участников программы для военнослужащих с посттравматическими расстройствами после боевых действий в Ираке и Афганистане. На нем присутствовали от 10 до 15 человек.

По предварительной информации, вооруженный мужчина проник в здание дома ветеранов, дождался, пока часть собравшихся не разойдется по домам, и захватил заложников. При этом он отпустил несколько человек. Полиция сообщила как минимум о трех заложниках.

Пока не сообщается о пострадавших. На место прибыли бронированный полицейский автомобиль, несколько пожарных машин и кареты скорой помощи.