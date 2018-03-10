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Адвокаты Трампа начали переговоры о беседе с прокурором по "российскому делу"

Есть обновление от 07:58

Юристы президента США сформулировали несколько условий, на которых должна пройти встреча

Адвокаты Трампа начали переговоры о беседе с прокурором по "российскому делу"
Фото: Reuters

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Адвокаты Дональда Трампа хотят договориться о сделке со спецпрокурором по расследованию так называемого "российского дела" Робертом Мюллером, организовав беседу с президентом в обмен на скорейшее завершение следствия, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что команда юристов Трампа рассматривает возможность сообщить Мюллеру, что президент может согласиться на беседу на основе многочисленных соображений, в том числе, если спецпрокурор назовет дату окончания следствия или, по крайней мере, части расследования, касающейся американского лидера.

По словам источника, одна из идей в том, чтобы предложить срок в 60 дней после того, как состоится беседа.

Помимо этого, адвокаты хотят договориться с Мюллером об ограничении вопросов в ходе беседы, которые, по их мнению, должны в основном касаться увольнения экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна и бывшего директора ФБР Джеймса Коми, сообщают источники.

"Разговоры с Мюллером о возможной беседе с Трампом находятся на самых ранних стадиях", - отметил источник.

В феврале сообщалось, что Трамп хочет дать показания Мюллеру, несмотря на советы юристов не делать этого.

Американские СМИ также писали, что адвокаты президента обсуждают с командой Р.Мюллера детали по возможному допросу президента.

Мюллер ведет расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы 2016 года, а также о возможных связях предвыборного штаба президента США Трампа с Россией. Москва отвергает все обвинения о вмешательстве в выборы.

Теги: Дональд Трамп, Роберт Мюллер
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