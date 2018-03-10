Путин высказался о вмешательстве в выборы в других государствах

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Россия не поощряет вмешательство в выборы других стран и не отдает приказы по совершению подобных действий, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нет. Мы не поощряем и не приказываем (совершать подобные действия - ИФ)", - сказал Путин в интервью телеканалу NBC, отвечая на соответствующий вопрос. Ответ президента был дан на английском языке.

По его словам, "какие-либо лица могли использовать определенные инструменты в других странах, они могли отсылать информацию из Франции, Германии, Азии, России". "Какое отношение это имеет к нам?", - спросил глава РФ.

"То есть это не были русские?", - задала журналистика вопрос Путину, имея в виду 13 россиян, которые обвиняются Минюстом США во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

"Ну, хорошо, русские. Но они не были представителями госструктур. Ну и что, если они русские. Русских всего 146 миллионов. И что?", - ответил Путин.