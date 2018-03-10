Путин рассказал о Трампе и его твиттере

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC признался, что не следит за сообщениями, которые Дональд Трамп публикует в своем твиттере и сам им не пользуется.

В ответ на вопрос ведущей, почему, он сказал: "У меня есть другие способы для выражения своей точки зрения или претворения решения. Дональд более современный человек".

Российский президент назвал Трампа "бизнесменом с большим опытом", и добавил, что, несмотря на то, что в политике Трамп не так давно, "он быстро учится".

Телеканал публикует на своем сайте отрывки из интервью, полный текст ожидается в субботу несколько позднее.