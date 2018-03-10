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Президент РФ назвал чушью предположения о вмешательстве России в выборы США

Есть обновление от 11:38

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отмечает, что до сих пор не ясно, как будет дальше строиться политика США в отношении России.

"Мне, допустим, еще непонятно, как будет строиться политика Соединенных Штатов во главе с нынешним президентом в отношении России. Много еще чего неясно, у нас нормальная работа до сих пор не налажена, нормальных контактов до сих пор нет", - сказал он в интервью телеканалу NBC.

Путин назвал чушью предположения, что Россия как-то вмешивалась в президентские выборы в США. При этом он подчеркнул, что когда Дональд Трамп шел на выборы, он выбрал определенную позицию внутри страны и сделал ставку на людей, которые были готовы его поддержать.

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"Именно это основная причина его победы, а не какое то вмешательство со стороны. Это чушь. Неужели кто то поверит в то, что Россия, находясь где то за тысячи километров, с помощью каких то двух-трех русских, как вы сказали, которых я знать то не знаю, что они вмешались и повлияли на ход выборов? Вам самим-то не смешно?" - сказал российский президент.

Он добавил, что в Конгрессе проводился анализ объема информации, которая поступала в интернет из российских источников.

"Проводили анализ объема информации, которая поступала из таких наших средств массовой информации, как Russia Today. Это сотая доля процентов во всем информационном массиве Соединенных Штатов, сотая доля, - сказал Путин. - И вы думаете, эта сотая доля так повлияла на ход президентских выборов? Это просто чушь, понимаете? Это продолжение той же самой линии, согласно которой те, кто проиграл, не хотят с этим согласиться".

Российский лидер также подчеркнул, что с Хилари Клинтон у него был хороший диалог, её критику в адрес России считает лишь элементом избирательной кампании.

"Я вообще не очень понимаю, почему на каком-то этапе, видимо, ее советники посоветовали ей сосредоточить часть своей избирательной кампании на критике того, что происходит в нашей стране", - сказал Путин, заметив, что никогда это не относил лично на ее счет.

Так он прокомментировал высказанную журналисткой Мегин Келли одну из теорий якобы имевшего место вмешательства России в выборы в США. По словам журналиста, эта теория связана с тем, что когда Клинтон была госсекретарем, ее действия по поддержке протестов в 2011 и в 2012 годах в России разозлили Путина.

Путин назвал эту теорию "полным бредом".

Полный текст интервью опубликован на сайте Кремля.

Теги: Владимир Путин, США, Дональд Трамп
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