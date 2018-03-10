Потерпевший бедствие в Финском заливе сухогруз доставили в Таллин

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Потерпевший бедствие вблизи острова Гогланд в Финском заливе сухогруз Glory Hongkong в субботу достиг причала Русско-Балтийского порта в Таллине, сообщило агентство BNS.

Сухогруз, следовавший под флагом Панамы в Санкт-Петербург, подал сигнал бедствия в спасательный центр Хельсинки 8 марта. По сообщению экипажа, в машинном отделении судна была протечка, машинное отделение герметично закрыли, опасности затопления для судна нет. На помощь сухогрузу пришло судно эстонской погранохраны Kindral Kurvits и финские суда - дежурный Tursas и спасательный Halli.

На борту судна находятся 22 члена экипажа.