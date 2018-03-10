МИД Сирии предупредил о возможной инсценировке боевиками химатаки в Гуте

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Террористы в Восточной Гуте планируют инсценировать химическую атаку и обвинить в применении химического оружия правительственные силы Сирии, заявил журналистам в субботу замглавы МИД Сирии Фейсал Эль Мигдад.

"Мы получили информацию, что боевики в Восточной Гуте намерены инсценировать химическую атаку Хан Аш-Шари между населенными пунктами Мисраба и Битцава. Террористы Тахрир Аш-Шам намерены принести в жертву несколько женщин для этих целей и произвести информационный вброс. Этот "спектакль", как ожидается, может произойти 11 марта", - сказал он.

По его словам, Сирия ни разу не отказывала комиссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в расследованиях на территории страны.

"Двери Сирии всегда открыты для международных организаций, которые проводят расследования. По факту нам пришли десятки заявок от различных комитетов по расследованиям, - добавил он. - Мы не отклонили ни одной, не препятствовали их проезду в любую часть Сирии. Но они не стали этого делать. Вот в чем проблема".

Как заявил Фейсал Эль Мигдад, комиссия ОЗХО не верит результатам расследований сирийского руководства по химоружию, однако специалисты организации не приезжали в Сирию с целью верифицировать данные.

В Восточной Гуте действуют несколько группировок боевиков. Они нарушают договоренности о прекращении огня, во время которого мирные жители должны эвакуироваться из зоны боевых действий.

Накануне в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что в результате переговоров 13 боевиков покинули Восточную Гуту, воспользовавшись гуманитарным коридором в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин. Провокаций не было, исламисты вышли без оружия, их отправят в Идлиб.