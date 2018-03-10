В мире

МИД Сирии предупредил о возможной инсценировке боевиками химатаки в Гуте

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Террористы в Восточной Гуте планируют инсценировать химическую атаку и обвинить в применении химического оружия правительственные силы Сирии, заявил журналистам в субботу замглавы МИД Сирии Фейсал Эль Мигдад.

"Мы получили информацию, что боевики в Восточной Гуте намерены инсценировать химическую атаку Хан Аш-Шари между населенными пунктами Мисраба и Битцава. Террористы Тахрир Аш-Шам намерены принести в жертву несколько женщин для этих целей и произвести информационный вброс. Этот "спектакль", как ожидается, может произойти 11 марта", - сказал он.

По его словам, Сирия ни разу не отказывала комиссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в расследованиях на территории страны.

В миреВ результате переговоров первая группа из тринадцати боевиков покинула зону деэскалации Восточная ГутаВ результате переговоров первая группа из тринадцати боевиков покинула зону деэскалации Восточная ГутаЧитать подробнее

"Двери Сирии всегда открыты для международных организаций, которые проводят расследования. По факту нам пришли десятки заявок от различных комитетов по расследованиям, - добавил он. - Мы не отклонили ни одной, не препятствовали их проезду в любую часть Сирии. Но они не стали этого делать. Вот в чем проблема".

Как заявил Фейсал Эль Мигдад, комиссия ОЗХО не верит результатам расследований сирийского руководства по химоружию, однако специалисты организации не приезжали в Сирию с целью верифицировать данные.

В Восточной Гуте действуют несколько группировок боевиков. Они нарушают договоренности о прекращении огня, во время которого мирные жители должны эвакуироваться из зоны боевых действий.

Накануне в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что в результате переговоров 13 боевиков покинули Восточную Гуту, воспользовавшись гуманитарным коридором в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин. Провокаций не было, исламисты вышли без оружия, их отправят в Идлиб.

Теги: Сирия, Восточная Гута, ОЗХО
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
СМИ узнали содержание украденных с серверов правительства ФРГ файловСМИ узнали содержание украденных с серверов правительства ФРГ файлов
По их данным, кибератака привела к хищению документов по Brexit, переговоров ЕС с Украиной и БелоруссиейПодробнее
The Telegraph выдвинула новую версию отравления СкрипаляThe Telegraph выдвинула новую версию отравления Скрипаля
Предполагается, что Скрипаль и его дочь были отравлены у себя домаПодробнее
Адвокаты Трампа начали переговоры о беседе с прокурором по "российскому делу"Адвокаты Трампа начали переговоры о беседе с прокурором по "российскому делу"
Юристы президента США сформулировали несколько условий, на которых должна пройти встречаПодробнее
В результате переговоров первая группа из тринадцати боевиков покинула зону деэскалации Восточная ГутаВ результате переговоров первая группа из тринадцати боевиков покинула зону деэскалации Восточная Гута
Боевиков отправят в ИдлибПодробнее
The FT узнала о работе Скрипаля на Запад после отъезда из РоссииThe FT узнала о работе Скрипаля на Запад после отъезда из России
Экс-сотрудник ГРУ после эмиграции сообщал об особенностях работы российских спецслужбПодробнее
В Киеве суд арестовал посредника в освобождении пленных в Донбассе на два месяцаВ Киеве суд арестовал посредника в освобождении пленных в Донбассе на два месяца
Владимира Рубана задержали накануне, его подозревают в подготовке нападений на политических лидеров Украины Подробнее
The WSJ узнала о планах Toys 'R' Us закрыть все магазины в СШАThe WSJ узнала о планах Toys ’R’ Us закрыть все магазины в США
Возможно, закрыты будут не все магазины, точное количество зависит от требований кредиторовПодробнее
Трамп согласился встретиться с Ким Чен ЫномТрамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном
Приглашение лидера КНДР президенту США передала южнокорейская делегацияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 марта6 фото
06 марта
Фотохроника 6 марта
Фотохроника 5 марта6 фото
05 марта
Фотохроника 5 марта
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоссия подпишет новое соглашение с ЦЕРНВ РоссииЦИК обратился в Генпрокуратуру по поводу поведения Жириновского на теледебатахВ РоссииПутин ответил на вопрос о помиловании НавальногоВ миреСМИ узнали содержание украденных с серверов правительства ФРГ файловКультураМинистр культуры Самарской области назвал безобразным поведение Михаила ЕфремоваВ РоссииПутин счел не критичным для России снижение числа боеголовок и ракет

ЦИК обратился в Генпрокуратуру по поводу поведения Жириновского на теледебатах

ЦИК обратился в Генпрокуратуру по поводу поведения Жириновского на теледебатахЭлла Памфилова подчеркнула, что Центризбирком не может ставить кандидатов в угол за взаимные оскорбления Подробнее

Что произошло за день: суббота, 10 марта

Соглашение России и ЦЕРН, Путин о медведях и американской ПРО, скандал с выступлением Михаила Ефремова в Самаре Подробнее

Восстановлено прерванное из-за лавины движение машин в Рутульском районе Дагестана

"Динамо" сыграло дома вничью с "Краснодаром" в 22-м туре РФПЛ

Новый мост появится на месте бывшего завода "Серп и молот" в Москве

В Минобрнауки объяснили статус России в ЦЕРН

Спасатели вызволили попавших под лавину двух человек в Хибинах

Berlinger свернет производство контейнеров для допинг-проб после жалоб на их качество

Эрдоган не исключил проведение новых военных операций Турцией в Сирии

Россия подпишет новое соглашение с ЦЕРН

Россия подпишет новое соглашение с ЦЕРНВ Минобрнауки РФ подчеркнули, что речи о выходе страны из членства в Европейской организации ядерных исследований не идет Подробнее

Российские керлингисты проиграли Южной Корее на Паралимпиаде-2018

МИД Сирии предупредил о возможной инсценировке боевиками химатаки в Гуте

Воробьев потребовал к середине июня решить вопрос неприятных запахов с "Ядрово"

Воробьев потребовал к середине июня решить вопрос неприятных запахов с "Ядрово"Подмосковные власти обещают через две недели начать монтаж системы дегазации полигона Подробнее

Волкер нашел вину Москвы в росте националистических настроений на Украине

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru