В Сирии достигнуто соглашение по выводу из Восточной Гуты первой очереди боевиков

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - После длительных переговоров, проведенных представителями Центра по примирению враждующих сторон с лидерами незаконного вооруженного формирования сирийской оппозиции "Джейш аль Ислам", достигнуто соглашение по выводу из зоны деэскалации "Восточная Гута" первой очереди непримиримых боевиков, заявили в Минобороны РФ.

"Накануне вечером 13 боевиков без оружия пересекли пункт пропуска у населенного пункта Мухаям аль-Вафедин и под гарантии безопасности Российской стороны были перевезены в зону деэскалации "Идлиб" в населенный пункт Кальат-эль-Мудик провинции Хама", - сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко на брифинге в субботу.

"Продолжается работа по возращению беженцев и внутренне перемещенных лиц к местам прежнего проживания. За прошедшие сутки в свои дома вернулось 248 человек, в том числе в провинции Хомс - 16, Дамаск - семь, Дейр-Эз-Зор - 225 человек", - сказал генерал.