МИД Бельгии призвал ЕС и США урегулировать торговые разногласия через диалог

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс призвал в субботу к более активному диалогу Европы и США, чтобы избежать торговой войны после решения американского президента Дональда Трампа ввести новые импортные пошлины на сталь и алюминий.

"Наш, европейцев, долг - убедить некоторых руководителей больше действовать сообща", - сказал бельгийский министр, подчеркивая важность трансатлантических отношений.

Как сообщалось, также в субботу в Брюсселе встречались член Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем, министр экономики и промышленности Японии Хиросигэ Секо и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

На встрече еврокомиссар Мальмстрем и министр Секо подняли вопрос перед американским торговым представителем о решении президента США Д.Трампа о введении импортных пошлин на ряд изделий из стали и алюминия. Они подчеркнули, что в Европейском союзе и в Японии серьезно обеспокоены объявленными мерами. Как давние партнеры США в области безопасности они ожидают, что экспорт ЕС и Японии в Соединенные Штаты будет освобожден от применения более высоких тарифов.

Кроме того, Мальмстрем отдельно встретилась с торговым представителем США Лайтхайзером, чтобы продолжить обсуждение этого вопроса и получить дополнительную ясность относительно процесса, связанного с объявленными мерами.

После консультаций она написала в твиттере: "Как близкий партнер Соединенных Штатов по безопасности и торговле Европейский союз должен быть исключен из объявленных мер. Однако однозначной ясности в отношении точной процедуры освобождения от обложения в США нет, так что дискуссии продолжатся на следующей неделе".