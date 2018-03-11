Что случилось этой ночью: суббота, 10 марта

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минобороны сообщило об успешном учебно-боевом пуске ракеты комплекса "Кинжал" с истребителя МиГ-31. Комплекс "Кинжал" был назван среди нового российского оружия президентом Владимиром Путиным 1 марта в послании Федеральному Собранию РФ.

- Президент США Дональд Трамп назвал возможный положительный исход встречи с Ким Чен Ыном "величайшей сделкой для мира", но оговорился, что встреча может кончиться и ничем.

- Европейская комиссия обсудила с Японией и США вопросы, связанные с американскими пошлинами на сталь и алюминий. МИД Бельгии попросил стороны активно вести диалог, чтобы избежать торговой войны между Евросоюзом и США. О нежелании начинать торговую войну заявили и в Китае на проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

- На этом же съезде ВСНП планируется поднять вопрос о сроках полномочий председателя КНР. Сейчас конституция ограничивает время пребывания председателя и его помощника на их постах двумя сроками по пять лет. Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) предложил убрать это положение, так как в уставе КПК нет таких ограничений генерального секретаря и председателя Военного совета партии.