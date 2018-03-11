Двое горняков погибли на шахте в Белоруссии

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Двое рабочих, оказавшихся под завалом в шахте ОАО "Беларуськалий", погибли, сообщил генеральный директор предприятия Иван Головатый в воскресенье.

"К сожалению, чуда не произошло. Ребята погибли", - сказал Головатый телеканалу ОНТ.

По его словам, тела погибших обнаружены под завалом.

Поисково-спасательная операция продолжалась в течение полутора суток. Разбор завалов шел вручную непрерывно.

9 марта на подземном горном участке №10 рудника 3-го рудоуправления произошел внезапный выброс соли и газа. Интенсивность выброса составила порядка 600 м3 горной массы. Проходческий комбайн и самоходный вагон оказались полностью засыпаны выброшенной породой. Под завал попали машинист горных выемочных машин Максим Иванов 1973 года рождения и горнорабочий очистного забоя Дмитрий Вальков 1985 года рождения.

"Беларуськалий" является единственным производителем хлоркалия в Белоруссии, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. Предприятие реализует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания".