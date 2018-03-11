В мире Война санкций

Sky News узнал об обсуждении Лондоном британского аналога "закона Магнитского"

Британские депутаты задумались о новых ограничениях еще до отравления Сергея Скрипаля, в котором они подозревают Москву

Sky News узнал об обсуждении Лондоном британского аналога "закона Магнитского"
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Власти Великобритании обсуждают возможное введение в действие британского аналога так называемого "закона Магнитского", сообщает британский телеканал Sky News.

В случае принятия новый британский закон повлечет за собой санкции против российских лиц, замешанных, по мнению Лондона, в коррупции и нарушении прав человека. В частности, обсуждаемые ограничительные меры будут подразумевать запрет на въезд этих лиц на территорию Великобритании и заморозку их счетов.

По данным Sky News, этот вопрос обсуждают депутаты-консерваторы из британского парламента и кабинет министров страны.

Отравление Сергея Скрипаля

При этом аналог "закона Магнитского" должен быть включен в более широкий законопроект о санкциях, который в настоящий момент находится на обсуждении в парламенте, отмечает телеканал.

Как выяснил телеканал, обсуждение новых ограничительных мер в отношении россиян началось еще до отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, однако этот инцидент должен повысить вероятность принятия новых мер.

В 2016 году Конгресс США единогласно принял законопроект, предусматривающий расширение действия "закона Магнитского" на все страны мира, а не только на Россию. Закон дает полномочия президенту США обновлять список иностранных граждан, которые, по его мнению, виновны в коррупции и нарушении прав человека.

Аналогичные правовые акты также приняли Канада, Эстония и Литва.

В октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в основе так называемого "акта Магнитского", предусматривающего пакет антироссийских санкций, лежат политические игры.

Теги: Великобритания
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Посетителям пабов в Солсбери посоветовали помыть вещи из-за отравления СкрипаляПосетителям пабов в Солсбери посоветовали помыть вещи из-за отравления Скрипаля
Тем, кто ужинал в одном ресторане с экс-офицером ГРУ, рекомендуют постирать одежду и протереть сотовый телефон влажными салфеткамиПодробнее
СМИ узнали о попытке атаки боевиками базы РФ в Хмеймиме беспилотникомСМИ узнали о попытке атаки боевиками базы РФ в Хмеймиме беспилотником
По их данным, на дроне было закреплено взрывное устройство, системы ПВО авиабазы перехватили цель на подлетеПодробнее
В Китае отменили ограничение срока пребывания главы страны у властиВ Китае отменили ограничение срока пребывания главы страны у власти
Ранее председатель КНР имел право занимать свой пост только два пятилетних срока Подробнее
Трамп пообещал добиться "грандиозного успеха" на переговорах с КНДРТрамп пообещал добиться "грандиозного успеха" на переговорах с КНДР
Возможный положительный исход встречи с Ким Чен Ыном президент США назвал "величайшей сделкой для мира"Подробнее
Высший орган власти КНР рассмотрит возможность изменения сроков полномочий председателяВысший орган власти КНР рассмотрит возможность изменения сроков полномочий председателя
Из конституции Китая предложили убрать ограничения на занятие председателем КНР и его заместителем своих постов двумя срокамиПодробнее
СМИ узнали содержание украденных с серверов правительства ФРГ файловСМИ узнали содержание украденных с серверов правительства ФРГ файлов
По их данным, кибератака привела к хищению документов по Brexit, переговоров ЕС с Украиной и БелоруссиейПодробнее
The Telegraph выдвинула новую версию отравления СкрипаляThe Telegraph выдвинула новую версию отравления Скрипаля
Предполагается, что Скрипаль и его дочь были отравлены у себя домаПодробнее
Адвокаты Трампа начали переговоры о беседе с прокурором по "российскому делу"Адвокаты Трампа начали переговоры о беседе с прокурором по "российскому делу"
Юристы президента США сформулировали несколько условий, на которых должна пройти встречаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 марта6 фото
06 марта
Фотохроника 6 марта
Фотохроника 5 марта6 фото
05 марта
Фотохроника 5 марта
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииФСБ предотвратила теракт в Саратовской областиВ РоссииВертолет Путина попал под обстрел в Чечне в начале двухтысячных годовВ миреПосетителям пабов в Солсбери посоветовали помыть вещи из-за отравления СкрипаляВ миреВ Китае отменили ограничение срока пребывания главы страны у властиВ РоссииМинобороны сообщило об успешном учебном пуске ракеты комплекса "Кинжал" с истребителяВ РоссииПутин ответил на вопрос о помиловании Навального

В полиции подтвердили задержание председателя "Яблока" Слабуновой

В Москве для школьников запустили программу "Технонавигатор"

Беспилотник США провел разведку у Черноморского побережья России

Посетителям пабов в Солсбери посоветовали помыть вещи из-за отравления Скрипаля

Посетителям пабов в Солсбери посоветовали помыть вещи из-за отравления СкрипаляТем, кто ужинал в одном ресторане с экс-офицером ГРУ, рекомендуют постирать одежду и протереть сотовый телефон влажными салфетками Подробнее

Шипулин выиграл бронзу в масс-старте на этапе КМ в Финляндии

"Зенит" сыграл вничью с "Ростовом" в 22-м туре РФПЛ

В Новосибирской области при падении сверхлегкого самолета погиб пилот

Пресс-секретарь председателя "Яблока" сообщила о задержании Слабуновой в Москве

Путин назвал своих дочерей трудоголиками

Восьмидесятилетний лыжник умер в челябинском Озерске

Вертолет Путина попал под обстрел в Чечне в начале двухтысячных годов

Вертолет Путина попал под обстрел в Чечне в начале двухтысячных годовБорт президента был атакован боевиками, когда он прибыл на место гибели псковских десантников Подробнее

Путин назвал крушение АПЛ "Курск" следствием сложностей в армии

Восточную Гуту покинула первая организованная группа мирных жителей

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru