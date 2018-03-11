Sky News узнал об обсуждении Лондоном британского аналога "закона Магнитского"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Власти Великобритании обсуждают возможное введение в действие британского аналога так называемого "закона Магнитского", сообщает британский телеканал Sky News.

В случае принятия новый британский закон повлечет за собой санкции против российских лиц, замешанных, по мнению Лондона, в коррупции и нарушении прав человека. В частности, обсуждаемые ограничительные меры будут подразумевать запрет на въезд этих лиц на территорию Великобритании и заморозку их счетов.

По данным Sky News, этот вопрос обсуждают депутаты-консерваторы из британского парламента и кабинет министров страны.

При этом аналог "закона Магнитского" должен быть включен в более широкий законопроект о санкциях, который в настоящий момент находится на обсуждении в парламенте, отмечает телеканал.

Как выяснил телеканал, обсуждение новых ограничительных мер в отношении россиян началось еще до отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, однако этот инцидент должен повысить вероятность принятия новых мер.

В 2016 году Конгресс США единогласно принял законопроект, предусматривающий расширение действия "закона Магнитского" на все страны мира, а не только на Россию. Закон дает полномочия президенту США обновлять список иностранных граждан, которые, по его мнению, виновны в коррупции и нарушении прав человека.

Аналогичные правовые акты также приняли Канада, Эстония и Литва.

В октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в основе так называемого "акта Магнитского", предусматривающего пакет антироссийских санкций, лежат политические игры.