Юлия Самойлова представит Россию на "Евровидении-2018"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Певица Юлия Самойлова будет представлять Россию в этом году на конкурсе "Евровидение", сообщили в эфире программы "Время" на Первом канале в воскресенье.

"Юлия Самойлова со второй попытки отправляется покорять "Евровидение". Девушка с характером и песня со стрежнем", - сообщили в анонсе программы.

Самойлова должна была выступать на "Евровидении" в 2017 году в Киеве, однако Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну из-за выступлений в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России направить другого конкурсанта, однако Первый канал отказался от предложенного варианта.

"Евровидение-2018" пройдет с 8 по 12 мая в Лиссабоне, так как в прошлом году лауреатом конкурса стал португалец Сальвадор Собрал. Согласно правилам "Евровидения", страна, чей представитель побеждает, принимает конкурс на своей территории в следующем году.