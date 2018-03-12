СМИ назвали место встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в Пхеньяне, пишут в понедельник "Известия" со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи, которая выступает посредником в организации этого диалога.

В министерстве по делам объединения Республики Корея пояснили такой выбор тем, что именно Ким Чен Ын стал инициатором встречи. Кроме того, северокорейское руководство уже давно не выезжает из страны никуда, кроме России и Китая.

Альтернативным местом может стать демилитаризованная зона Корейского полуострова или Южная Корея, однако источники издания настаивают на том, что встреча на территории КНДР сейчас прорабатывается как приоритетный вариант.

В Белом доме ранее заявляли, что время и место переговоров пока не определены.

Южнокорейские источники также рассказали "Известиям" о том, что Ким Чен Ын предложит Трампу установить между странами дипломатические отношения (которых исторически никогда не было).

"Ким, похоже, настроен позитивно в отношении мирных переговоров с США и денуклеаризации в течение года", - заявил собеседник издания.

Газета напоминает, что до сих пор ни один действующий президент США не встречался лично с лидером Северной Кореи.

8 марта южнокорейская делегация передала президенту США приглашение на встречу с Ким Чен Ыном, на которое Трамп ответил согласием. Сообщалось о том, что она состоится "до мая". До тех пор КНДР обязалась приостановить свои ядерные и ракетные испытания.