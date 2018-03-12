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Трамп назвал условия выхода США из иранской ядерной сделки

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - США выйдут из реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), касающегося ядерной программы Ирана, если Германия, Франция и Великобритания не согласятся на внесение в него существенных корректив, заявил президент США Дональд Трамп, сообщило издание Axios.

Согласно сообщению, это заявление американский президент сделал во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 5 марта в Вашингтоне.

По мнению Трампа, три упомянутых участника ядерной сделки с Ираном в ходе дискуссий на эту тему пока согласились лишь на "косметические поправки" к соглашению, в то время как вашингтонская администрация добивается "значительных изменений".

Президент США установил в качестве крайнего срока внесения требуемых им изменений в соглашение 12 мая 2018 года.

Соглашение "шестерки" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, Франция и США при президенте Бараке Обаме) с Ираном было достигнуто в июле 2015 года и впоследствии ободрено Совбезом ООН. Трамп с приходом к власти многократно называл его "плохим" и заявлял о намерениях выйти из него.

Против пересмотра соглашения решительно выступают Россия и Китай, Иран настаивает на том, что достигнутые договоренности пересмотру не подлежат. МАГАТЭ, проверяющее соблюдения Тегераном условий СВПД, подтверждает, что нарушений с иранской стороны не выявлено.

Теги: Дональд Трамп, США. Израиль, Иран
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