Вооруженный мужчина напал на резиденцию иранского посла в Вене

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Неизвестный мужчина совершил вооруженное нападение у резиденции иранского посла в Вене, сообщает информагентство Associated Press.

Охранник посла был ранен в руку и открыл по нему огонь; в результате нападавший был убит. (Отмечается, что сначала он пытался использовать против нападавшего перцовый баллончик).

Венская полиция сообщает, что погибший - 26-летний гражданин Австрии. Его мотивы не называются.

После инцидента местные власти распорядились усилить охрану всех дипломатических миссий в городе. "Мы не знаем, был ли этот нападавший одиночкой, или у него были сообщники", - заявили в полиции Вены.

На минувшей неделе в австрийской столице произошел похожий инцидент - неизвестный напал с ножом на прохожих и серьезно ранил трех человек.