Что случилось этой ночью: понедельник, 12 марта

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Три медали российских паралимпийцев и Лондон на грани скандала с Москвой

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российские спортсмены на Паралимпиаде в Пхенчхане завоевали сразу три медали: Екатерина Румянцева стала победительницей лыжной гонки с раздельного старта на 15 км в классе "стоя", второе место в этой гонке заняла Анна Миленина. Михалина Лысова стала бронзовым призером лыжной гонки на 15 км среди атлетов с нарушением зрения.

- В Минобороны в подробностях рассказали о новейшем российском оружии, которое Владимир Путин представил в послании Федеральному собранию. Крылатая ракета с ядерным двигателем может летать сутками, а МБР "Сармат" потеснит "Воеводу" раньше, чем планировалось.

- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй "близка" к тому, чтобы предъявить России официальные обвинения в попытке отравить нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Ожидается, что она выступит с таким заявлением уже сегодня, после заседания совета нацбезопасности.

- "Известия" со ссылкой на свои источники пишут, что встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет в Пхеньяне.

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