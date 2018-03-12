Турция с начала операции в Африне нейтрализовала более 3,3 тысяч человек

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - С начала операции в сирийском Африне военные Турции нейтрализовали 3 347 курдских ополченцев и боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Об этом сообщает в понедельник агентство "Анадолу" со ссылкой на Генштаб ВС Турции.

При этом агентство отмечает, что указанное число "нейтрализованных" бойцов относится к тем, кто был убит или взят в плен.

В воскресенье турецкий Генштаб сообщал о 3 291 нейтрализованных террористах и ополченцах. Таким образом, за минувшие сутки были нейтрализованы 56 человек.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против ИГ.