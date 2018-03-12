Власти Шри-Ланки обеспокоились причинами антимусульманских выступлений

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена объявил о начале расследования причин антимусульманских протестов, вспыхнувших в центральных районах страны, сообщили западные СМИ.

По их данным, в результате беспорядков три человека погибли и 20 человек получили ранения. Кроме того, свыше двухсот домов и торговых объектов, принадлежащих мусульманам, были разрушены. В ходе выступлений пострадали также здания 11 мечетей.

Во вторник на Шри-Ланке введено чрезвычайное положение после нескольких дней столкновений между религиозными общинами. В связи с этим ранее в городе Канди из-за беспорядков был введен комендантский час.

По сообщениям полиции страны, ситуация взята под контроль, а комендантский час был отменен в субботу на рассвете.

Отмечается, что накануне мусульманское меньшинство совершило пятничную молитву под защитой военнослужащих.