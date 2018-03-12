Глава МВД Словакии подал в отставку на фоне расследования убийства журналиста

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк объявил об уходе в отставку, сообщают западные СМИ.

Калиняк покидает не только пост главы МВД страны, но и занимаемый им также пост вице-премьера. "Важно сохранять стабильность, поэтому я решил уйти в отставку с поста вице-премьера и министра внутренних дел", - заявил Калиняк.

Ранее в Братиславе и в других городах Словакии прошли протесты против коррупции, участники которых, в частности, призывали главу МВД к отставке. Протесты последовали за убийством журналиста Яна Куциака.

В начале марта Калиняк сказал, что не будет уходить в отставку, заявив, что его задача - "обеспечить успех расследования" убийства журналиста.

В конце февраля стало известно, что в населенном пункте Велка Мача близ Братиславы в одном из домов обнаружены тела Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. Словацкие СМИ писали, что журналисту поступали угрозы.

На момент убийства Куциак проводил журналистское расследование, оно осталось незавершенным. В расследовании журналист изучал вопрос о том, что итальянская мафиозная организация Ндрангета, вероятно, направляла деньги в Словакию, инвестировала в недвижимость и различные предприятия, а также развивала связи со словацкими политиками.

После убийства Куциака о своей отставке объявил министр культуры Словакии Марек Мадарич. Он заявил, что после случившегося не может "спокойно сидеть в министерском кресле".