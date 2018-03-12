Группа мирных жителей в понедельник покинула Восточную Гуту

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Группа мирных жителей в понедельник по гуманитарному коридору покинула населенный пункт Мадяра в Восточной Гуте, сообщает агентство Associated Press.

Согласно видеокадрам, распространенным сирийским государственным телевидением, среди тех, кому удалось выйти по гуманитарным коридорам, были женщины и дети. О том, сколько именно людей сумело выйти из Восточной Гуты, не сообщается.

Associated Press отмечает, что сирийские правительственные силы накануне вернули контроль над рядом населенных пунктов в Восточной Гуте, в том числе над городом Мадяра.

По оценкам ООН, около 400 тысяч мирных жителей находятся в Восточной Гуте. Там продолжаются бои между сирийской правительственной армией и представителями оппозиционного ополчения. Стороны обвиняют друг друга во взаимных обстрелах и провоцировании гуманитарной катастрофы в регионе.

Первый большой организованный выход мирных жителей из Восточной Гуты состоялся в ночь на 11 марта, когда через гуманитарный коридор при содействии Центра по примирению враждующих сторон и сирийской армии населенный пункт Мисраба покинули 52 человека.