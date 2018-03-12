Лондон готов принять серьезные меры против РФ из-за инцидента со Скрипалем

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Великобритания готова предпринять более серьезные меры в отношении России, заявила в понедельник британский премьер-министр Тереза Мэй.

"Мы должны быть готовы предпринять более масштабные меры. В среду мы подробно рассмотрим ответ российского государства, и если не будет никакого заслуживающего доверия ответа, мы должны сделать вывод, что это действие представляет собой незаконное применение силы против Великобритании со стороны России", - сказала она.

Мэй подчеркнула, что России следует до вечера вторника дать ответ в связи с инцидентом с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Она пообещала вернуться в парламент и "изложить полный пакет мер, которые мы (Великобритания - ИФ) предпримем в ответ", если Россия не даст четкого объяснения инциденту.

"Мой друг (глава МИД Великобритании Борис Джонсон - ИФ) заявил российскому послу, что Российская Федерация должна немедленно предоставить полную информацию о программе (нервно-паралитического вещества - ИФ) "Новичок" в Организацию по запрещению химического оружия. Также он потребовал, чтобы российское правительство дало ответ до конца завтрашнего дня", - сказала она, выступая в палате общин британского парламента.

В понедельник стало известно, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй перед членами парламента.

Она также сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разработано в России. В связи с этим посол РФ был вызван в МИД Великобритании.

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

В Скотланд-Ярде пришли к выводу, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом. При этом в полиции не указали, о каком конкретно веществе идет речь.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.