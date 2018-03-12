Боевики в Восточной Гуте обстреляли проход к гуманитарному коридору Джисрейн

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Пять мирных жителей погибли в результате обстрела боевиками в Восточной Гуте района, прилегающего к гуманитарному коридору Джисрейн, сообщили российские военные.

"Мы продолжаем получать сообщения о блокировании боевиками выхода из анклава и о пресечении ими любых попыток перемещения мирных жителей во время действия "гуманитарных пауз", - сказал в понедельник начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, в понедельник в населенном пункте Кафер-Батна состоялся митинг с участием более трех тысяч жителей, требовали от боевиков покинуть населенный пункт и открыть беспрепятственный проход к гуманитарному коридору Джисрейн.

"При попытке выхода людей в направлении гуманитарного коридора по ним со стороны боевиков был открыт огонь. В результате погибли пять человек. Пункт прохода остается заблокированным", - отметил генерал.