Тиллерсон усмотрел ответственность России в отравлении Скрипаля

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании "явно исходит из России" и "безусловно вызовет ответную реакцию", приводит слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона агентство Associated Press.

По словам Тиллерсона, он не знает, было ли российское правительство причастно каким-либо образом к отравлению. Он назвал инцидент "действительно вопиющим актом".

Как сообщалось ранее в понедельник, британское правительство пришло к выводу, что за нападением на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия. "Правительство пришло к выводу, что Россия, вероятнее всего, несет ответственность за это деяние, направленное против Сергея и Юлии Скрипаль", - заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами парламента.

В Москве считают "цирковым шоу" и "сказками" заявления Мэй о вероятной причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Это цирковое шоу в британском парламенте", - заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, "прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле".

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека.

Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в больницу, они находятся в критическом состоянии.

Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.