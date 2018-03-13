Что случилось этой ночью: вторник, 13 марта

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США поддержали Великобританию и теперь тоже подозревают Россию в нападении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне. По словам госсекретаря Рекса Тиллерсона, они "полностью уверены в расследовании Великобритании и ее оценке, что Россия, вероятно, несет ответственность за нападение..." Посольство РФ в США назвало эти утверждения бездоказательными.

- Комитет по разведке палаты представителей Конгресса США не нашел следов сговора предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией. Конгрессмены от Демократической партии недовольны проделанной работой и будут вести свое расследование.

- Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ. Так не смог больше ни один российский хоккеист.