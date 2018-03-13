С начала операции в Африне турецкие военные нейтрализовали почти 3,4 тыс. человек

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - С начала операции в Африне турецкие военные нейтрализовали 3393 курдских ополченцев и боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), сообщает во вторник агентство "Анадолу" со ссылкой на Генштаб ВС Турции.

Турецкие военные используют термин "нейтрализован", чтобы обозначить бойцов, которые были убиты или взяты в плен.

В понедельник турецкий Генштаб сообщал о 3 347 нейтрализованных террористах и ополченцах. Таким образом, за минувшие сутки были нейтрализованы 46 человек.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против ИГ.