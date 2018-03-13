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За последний месяц в Восточной Гуте погибли 15 и ранены 133 мирных жителя

Есть обновление от 11:18

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Число нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии неуклонно снижается, но наиболее напряженная обстановка сложилась в Восточной Гуте: там за последний месяц погибли 15 и были ранены 133 мирных жителя, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"В результате реализации астанинских договоренностей успешно функционируют зоны деэскалации в провинциях Идлиб, Хомс и на юге Сирии. Количество нарушений режима прекращения боевых действий неуклонно снижается", - сказал генерал на селекторном совещании.

"Наиболее напряженная обстановка сложилась в пригороде Дамаска Восточной Гуте, где незаконные вооруженные формирования продолжают систематические обстрелы жилых кварталов столицы Сирии. В результате огня боевиков только за последний месяц погибли 15 и ранено 133 мирных жителя", - отметил он.

Герасимов заявил, что террористы и примкнувшие к ним формирования так называемой "умеренной" оппозиции насильно удерживают местных жителей, используя их в качестве "живого щита".

"Ими (боевиками - ИФ) жестко пресекаются протестные акции населения Восточной Гуты, которому под угрозой смерти запрещается покидать данный район. Только вчера при разгоне демонстраций в населенном пункте Хаммурия террористами были расстреляны четыре и ранены 10 человек, а в населенном пункте Кафр-Батна убито пять и ранено 12 мирных граждан", - сказал Герасимов.

Теги: Сирия, Восточная Гута
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