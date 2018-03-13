Тринадцать человек погибли в ДТП на севере Турции

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - На севере Турции в ДТП с пассажирским автобусом и фурой погибли 13 человек, 20 были ранены, сообщает во вторник турецкая газета Daily Sabah.
По данным издания, авария произошла около шести утра рядом с деревней Кумбель, расположенной в районе Османжик Чорума. Пассажирский автобус, в котором было примерно 33 человека, следовал из Стамбула в провинцию Токкат, по пути он врезался в припаркованную на обочине фуру и загорелся. Скорая помощь и пожарные быстро прибыли на место происшествия. Раненые были доставлены в близлежащий госпиталь.
Местные власти уже подключились к расследованию ДТП.
At least 13 people killed, 20 injured in bus accident in Turkey"s Çorumhttps://t.co/JfP4NQ8O2J pic.twitter.com/qVndqcG5MY— The Ankara Times (@TheAnkaraTimes) 13 марта 2018 г.