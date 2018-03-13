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В Восточной Гуте во вторник запланирован вывод свыше тысячи боевиков и мирных жителей

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Более одной тысячи человек должны вывести из населенного пункта Дума во вторник, заявил на селекторном совещании начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"По договоренности с лидерами боевиков сегодня планируется вывод из района Думы еще более одной тысячи боевиков и мирных жителей", - сказал Герасимов.

Он заявил также, что, несмотря на постоянные попытки боевиков сорвать мирные инициативы в Восточной Гуте, обстановка в пригороде Дамаска имеет тенденцию к стабилизации. "С начала действия резолюции Совета Безопасности ООН 2401 от 24 февраля 2018 года по созданному РФ гуманитарному коридору из Восточной Гуты выведено 145 мирных граждан и 13 представителей вооруженной оппозиции, в том числе этой ночью 76 человек", - отметил начальник российского Генштаба.

По словам Герасимова, Российским центром по примирению враждующих сторон организовано 11 гуманитарных акций, в ходе которых нуждающимся гражданам оказана медицинская помощь, доставлены продукты питания и предметы первой необходимости.

"Принимаемые меры позволили организовать проведение двух гуманитарных конвоев ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца, которыми в Восточную Гуту было доставлено 318 тонн продовольствия и медикаментов", - сказал начальник Генштаба.

Ранее во вторник начальник ЦПВС генерал Юрий Евтушенко сообщил, что первая из двух групп мирных жителей, общая численность которых, как ожидается, составит около ста человек, вышла из города Дума в Восточной Гуте через гуманитарный коридор к пункту пропуска Мухайям Аль-Вафедин.

Теги: Восточная Гута, Сирия
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