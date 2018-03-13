Взрыв произошел близ кортежа палестинского премьера в секторе Газа

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В секторе Газа прогремел взрыв рядом с кортежем палестинского премьер-министра Рами Хамдаллы, пишет во вторник израильская газета Haaretz.

По данным издания, премьер не пострадал и в настоящий момент находится в безопасности. По информации израильских СМИ, в результате взрыва несколько человек получили легкие ранения.

#صور | آثار الانفجار الذي وقع أثناء مرور موكب الحمد الله في بيت حانون دون إصابات #فلسطين_أون_لاين pic.twitter.com/2GFUrXIPFH — فلسطين أون لاين (@felesteenonline) March 13, 2018

В Палестинской национальной автономии обвинили в произошедшем инциденте движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа.

Хамдалла прибыл в сектор Газа в сопровождении главы палестинской разведки Маджида Фараджа.