Главные новости
В миреТрамп уволил Тиллерсона с поста главы ГосдепартаментаВ РоссииМосква отказалась отвечать на ультиматум Лондона по "делу Скрипаля"Экономика"Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафы
В мире

Депутат украинской Рады Савченко не явилась на допрос в СБУ во вторник

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины ждет на допрос депутата парламента Надежду Савченко в четверг, 15 марта.

"Сегодня Савченко не пришла, мы ждем ее в четверг", - сообщили агентству "Интерфакс" в СБУ во вторник.

Ранее СБУ сообщала, что повестки о вызове на допрос Савченко на 13 и 15 марта по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана были переданы в аппарат Верховной Рады в минувший понедельник.

В то же время Савченко утверждает, что не получала повестку о вызове на допрос в СБУ, но обещает прибыть туда в случае личного оповещения. "Официальной повестки о вызове на допрос меня как свидетеля в деле Владимира Рубана... лично я не получала. Средства массовой информации не являются официальным и надежным источником оповещения", - написала депутат в письме на имя главы СБУ Василия Грицака, фотокопия которого обнародована на ее странице в фейсбуке во вторник.

Депутат отметила, что с 12 по 16 марта она находится "с запланированной рабочей поездкой в Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС".

Как сообщалось, руководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ в Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Рубана подозревают в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке террористического акта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей.

9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения Рубану в виде ареста сроком на два месяца. На заседание суда пришла Савченко. Она отдала честь Рубану, сделав соответствующий жест рукой. "Выражаю свое уважение вам, товарищ офицер", - сказала депутат.

Теги: Украина, Надежда Савченко
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Тереза Мэй завтра объявит об ответных шагах по "делу Скрипаля"Тереза Мэй завтра объявит об ответных шагах по "делу Скрипаля"
Британский посол заявил, что Лондон по-прежнему ждет до конца дня объяснений по поводу произошедшегоПодробнее
Трамп уволил Тиллерсона с поста главы ГосдепартаментаТрамп уволил Тиллерсона с поста главы Госдепартамента
Новым госсекретарем станет нынешний глава ЦРУ Майк ПомпеоПодробнее
Разработчик "Новичка" исключил возможность выздоровления Скрипаля в случае отравления этим веществомРазработчик "Новичка" исключил возможность выздоровления Скрипаля в случае отравления этим веществом
По его словам, в России формула этого вещества засекречена, так что никакая другая страна использовать его не моглаПодробнее
Комитет палаты представителей Конгресса США не нашел сговора Трампа с РоссиейКомитет палаты представителей Конгресса США не нашел сговора Трампа с Россией
Демократическая партия будет расследовать дело дальшеПодробнее
Мэй возложила на Россию ответственность за отравление СкрипаляМэй возложила на Россию ответственность за отравление Скрипаля
По словам премьера, экс-полковник ГРУ и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разработано в РоссииПодробнее
Умер модельер Юбер де ЖиваншиУмер модельер Юбер де Живанши
Основателю модного дома Givenchy был 91 годПодробнее
Почти 50 человек погибли в результате крушения самолета в КатмандуПочти 50 человек погибли в результате крушения самолета в Катманду
При жесткой посадке в аэропорту столицы Непала также пострадали 22 человекаПодробнее
В столице Непала потерпел катастрофу пассажирский самолетВ столице Непала потерпел катастрофу пассажирский самолет
Предполагается, что самолет съехал с взлетно-посадочной полосы и загорелся из-за неполадокПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 марта6 фото
12 марта
Фотохроника 12 марта
Ушел из жизни Олег Табаков13 фото
12 марта
Ушел из жизни Олег Табаков
Авиакатастрофа в Непале5 фото
12 марта
Авиакатастрофа в Непале
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп уволил Тиллерсона с поста главы ГосдепартаментаВ РоссииМосква отказалась отвечать на ультиматум Лондона по "делу Скрипаля"Экономика"Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафыВ РоссииБывший начальник МУРа арестован по делу в коррупцииВ миреКомитет палаты представителей Конгресса США не нашел сговора Трампа с РоссиейВ РоссииАдвокат режиссера Сенцова заявил о его готовности подать прошение о помиловании

Тереза Мэй завтра объявит об ответных шагах по "делу Скрипаля"

Тереза Мэй завтра объявит об ответных шагах по "делу Скрипаля"Британский посол заявил, что Лондон по-прежнему ждет до конца дня объяснений по поводу произошедшего Подробнее

Трамп посчитал Россию причастной к отравлению Скрипаля

"Нежданчик" и "Зайчик" оказались в лидерах возможных названий для нового российского оружия

Трамп обсудит с Мэй инцидент со Скрипалем

ФИФА извинилась за трудности при покупке билетов на матчи ЧМ-2018

Семь лет разыскивавшийся за хищение 28 млн руб. директор московской школы арестован

Российский бизнесмен извинился за срыв матча чемпионата Греции

МИД РФ не исключил обвинений в причастности Москвы к отставке Тиллерсона

Чистый вывоз капитала частным сектором из РФ в январе-феврале вырос в 2,2 раза

Власти Таиланда отказали ФБР США во встрече с находящейся под стражей Настей Рыбкой

Ученые вычислили район возможного падения пролетевшего над Свердловской областью болида

Вице-губернатор Петербурга усмотрел в обстреле трамвая "Чижик" интересы маршруточников

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru