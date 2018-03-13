Депутат украинской Рады Савченко не явилась на допрос в СБУ во вторник

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины ждет на допрос депутата парламента Надежду Савченко в четверг, 15 марта.

"Сегодня Савченко не пришла, мы ждем ее в четверг", - сообщили агентству "Интерфакс" в СБУ во вторник.

Ранее СБУ сообщала, что повестки о вызове на допрос Савченко на 13 и 15 марта по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана были переданы в аппарат Верховной Рады в минувший понедельник.

В то же время Савченко утверждает, что не получала повестку о вызове на допрос в СБУ, но обещает прибыть туда в случае личного оповещения. "Официальной повестки о вызове на допрос меня как свидетеля в деле Владимира Рубана... лично я не получала. Средства массовой информации не являются официальным и надежным источником оповещения", - написала депутат в письме на имя главы СБУ Василия Грицака, фотокопия которого обнародована на ее странице в фейсбуке во вторник.

Депутат отметила, что с 12 по 16 марта она находится "с запланированной рабочей поездкой в Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС".

Как сообщалось, руководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ в Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Рубана подозревают в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке террористического акта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей.

9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения Рубану в виде ареста сроком на два месяца. На заседание суда пришла Савченко. Она отдала честь Рубану, сделав соответствующий жест рукой. "Выражаю свое уважение вам, товарищ офицер", - сказала депутат.