В ООН осудили атаку на кортеж палестинского премьера в секторе Газа

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Посланник ООН по мирному процессу на Ближнем Востоке Николай Младенов во вторник осудил нападение, совершенное на палестинского премьер-министра Рами Хамдаллу во время визита в сектор Газа.

"Я осуждаю атаку на кортеж Хамдаллы в секторе Газа и ценю усилия палестинского премьер-министра по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа и достижению примирения (между палестинской и израильской стороной - ИФ)", - говорится в сообщении, распространенном в твиттере Младенова.

"Те, кто устроил сегодняшнюю атаку, пытаются подорвать эти усилия. Нужно помешать им это сделать", - подчеркнул он.

По данным агентства Associated Press, Младенов также призвал провести тщательное расследование инцидента и возложил ответственность за нападение на палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа.

В свою очередь представители движения ХАМАС пообещали незамедлительно расследовать обстоятельства произошедшей атаки. В заявлении группировки отмечается, что нападение на кортеж Хамдаллы является преступлением, которое "нацелено на подрыв усилий по достижению единства и мира". Помимо этого, в ХАМАС опровергли высказывание председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса о том, что именно она виновна в нападении, отмечает Associated Press.

Ранее во вторник в секторе Газа произошел взрыв рядом с кортежем палестинского премьер-министра Хамдаллы. Премьер не пострадал и в настоящий момент находится в безопасности.