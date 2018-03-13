Власти Таиланда отказали ФБР США во встрече с находящейся под стражей Настей Рыбкой

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники Федерального бюро расследований США пытались добиться встречи с находящимися под стражей в Таиланде гражданами Белоруссии Анастасией Вашукевич, известной как Настя Рыбка, и Александром Кирилловым (Алексом Лесли), но власти этой страны им отказали, сообщает во вторник телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо в Таиланде.

"Агенты ФБР пытались встретиться с парой, называющей себя "секс-тренерами", задержанными в тюрьме Бангкока. Пара заявила, что располагает доказательствами российского вмешательства в американские выборы 2016 года", - передает телеканал.

По его данным, сотрудники ФБР пытались организовать эту встречу на прошлой неделе, однако получили отказ властей, поскольку доступ к задержанным могут получить только члены их семей и адвокаты.

Ранее Вашукевич заявила, что располагает доказательствами российского вмешательства в выборы США 2016 года в формате аудиозаписей и фотографии встреч и готова их предоставить, если США дадут ей политическое убежище.

Полиция Таиланда поздно вечером 25 февраля провела рейд в одном из дорогих отелей Паттайи, где должен был состояться секс-трейнинг для российских туристов. Слушателей тренинга допросили и отпустили, а десять организаторов были задержаны. Среди них оказались Кириллов и Вашукевич, которые недавно стали известны широкой публике в связи с расследованием блогера Алексея Навального в отношении миллиардера Олега Дерипаски.

По данным тайских СМИ, полицейские отправились в отель Паттайи после того, как центр по координации международных преступлений королевской полиции Таиланда получил сигнал об организации секс-тренингов группой иностранцев.