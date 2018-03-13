Сингапур и ООН изучат сообщения о поставках предметов роскоши в КНДР

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Власти Сингапура сотрудничают с представителями ООН после публикации сообщений о том, что две сингапурские компании поставляли в Северную Корею предметы роскоши в обход международных санкций, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Сингапурское правительство также объявило, что начало собственное расследование, чтобы установить достоверность этой информации.

Речь идет о двух крупных сингапурских компаниях OCN и T Specialist. Их руководство ранее отвергло все обвинения в свой адрес.

Накануне "Би-би-си" опубликовала черновой вариант доклада ООН, в котором говорится, что две сингапурские компании и еще несколько других азиатских фирм продавали КНДР предметы роскоши и дорогостоящие спиртные напитки.

По информации "Би-би-си", эти компании поставляли подобные товары как минимум до июля 2017 года, тогда как в соответствии с санкциями ООН продажа предметов роскоши Северной Корее запрещена с 2006 года.