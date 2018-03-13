Британская полиция призналась в отсутствии подозреваемых по "делу Скрипаля"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - У правоохранительных органов Великобритании пока нет подозреваемых по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери, сообщил во вторник представитель британской полиции Нил Басу.

"На данный момент у нас нет подозреваемых или лиц, которые представляли бы интерес (для расследования - ИФ)", - заявил он, выступая перед журналистами.

"Мы ведем круглосуточное расследование, направленное на поиски виновных", - добавил он.

Басу отметил, что всего в результате инцидента были госпитализированы 38 человек, 34 из которых были вскоре выписаны из больницы.

"Трое все еще госпитализированы, это Сергей, Юлия и Ник Бейли (сотрудник британской полиции - ИФ). Еще один человек находится под наблюдением врачей, но пока не проявил симптомов отравления", - сказал представитель полиции.

Он добавил, что Юлия и Скрипаль все еще находятся в "критичном состоянии", а состояние Бейли он охарактеризовал как "серьезное, но стабильное".

Накануне глава британского кабинета министров Тереза Мэй заявила, что правительство страны пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Однако сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с "делом Скрипаля" до тех пор, пока Великобритания не выполнит свои обязательства в рамках конвенции о запрещении химического оружия и не обеспечит доступа к веществу, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь Юлия.