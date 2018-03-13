В мире

Израильские эксперты нашли 13 уязвимостей в новых чипах AMD

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Специалисты по кибербезопасности из лаборатории CTS-Labs в Израиле обнаружили 13 критических уязвимостей в новых микропроцессорах Ryzen и EPYC, выпускаемых американским производителем полупроводников American Micro Devices (AMD).

Как сообщает Cnet, хакеры могут воспользоваться этими уязвимостями для доступа к данным, включая пароли, или запуска вредоносного кода.

Линейка микропроцессоров AMD Ryzen предназначена для настольных ПК, AMD EPYC - для серверов.

"Мы исследуем данные этого отчета, который мы только что получили, чтобы понять его методологию и надежность его результатов", - заявил Cnet представитель AMD.

Акции AMD подешевели на 0,7% на торгах во вторник, тогда как технологический сектор США в целом демонстрирует рост.

Последние несколько месяцев американские чипмейкеры оказались под давлением из-за двух масштабных проблем с микропроцессорами Intel - Meltdown и Spectre, через которые хакеры якобы могут получить доступ ко всему объему памяти практически любого компьютера в мире. В январе AMD сообщила, что Meltdown и Spectre не затронули ее продукты из-за различий в архитектуре.

AMD за 12 месяцев потеряла 20,5% капитализации, тогда как индекс S&P 500 вырос на 17,3%.

Как и в случае с Meltdown и Spectre, эксперты дали компании менее 24 часов на изучение уязвимостей и опубликовали свои выкладки. Ранее подобная практика в отрасли порицалась. Обычно компании просят дать им не менее 90 дней, чтобы решить проблему до того, как о ней узнает мир, включая потенциальных нарушителей.

Микропроцессы Intel установлены на 77% компьютеров в мире, доля AMD на этом рынке - 22%, поэтому уязвимости этих чипов могут иметь самые серьезные последствия, отмечает Cnet.

Теги: AMD, CTS-Labs, Intel, Meltdown, Spectre
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